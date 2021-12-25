Önder Karaveli, Galatasaray Antalyaspor maçında
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Galatasaray-Antalyaspor maçını protokol tribününden takip etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Galatasaray- Antalyaspor maçını protokol tribününden takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlarken, mücadeleyi Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli de takip etti. Karaveli müsabakayı protokol tribününden izledi.
Beşiktaş ligde bu hafta pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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