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Önder Karaveli, Galatasaray Antalyaspor maçında

Önder Karaveli, Galatasaray Antalyaspor maçında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Galatasaray-Antalyaspor maçını protokol tribününden takip etti.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Galatasaray- Antalyaspor maçını protokol tribününden takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlarken, mücadeleyi Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli de takip etti. Karaveli müsabakayı protokol tribününden izledi.

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