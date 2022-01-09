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Önder Karaveli ''Çok Mutluyum!''

Dugout - Haberler | Spor

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, penaltılar sonucunda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik sorumlusu Önder Karaveli, açıklamalarda bulundu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Dugout) - Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, penaltılar sonucunda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik sorumlusu Önder Karaveli, açıklamalarda bulundu

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