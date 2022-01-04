Önder Karaveli: "Camiamıza bir kupa daha hediye etmek istiyoruz"

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Antalyaspor Süper Kupa maçı öncesi konuşan Beşiktaş U19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, "Süper Kupa'nın ilk sahibiyiz. Camiamıza bir kupa daha hediye etmek istiyoruz. İzleyenlere güzel bir maç sunmak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş U19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, futbol A takımın Turkcell Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Güzel bir maç ile kupayı almak istediklerini söyleyen Karaveli, "Beşiktaş olarak çifte kupalı şampiyon unvanıyla buradayız. Yarın tüm gücümüzle müzemize bir kupa daha kazandırmak için oynayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Oyunla ilgili yapılması gereken ne varsa ortaya koyacağız. Süper Kupa'nın ilk sahibiyiz. Camiamıza bir kupa daha hediye etmek istiyoruz. İzleyenlere güzel bir maç sunmak istiyoruz. Mehmet Topal'ın ufak tefek sıkıntıları vardı, bugün semptomlar gösterince takımdan ayırdık. Oyuncularımızı İstanbul'da bırakmamızın sebebi takımı korumaktı. Covid-19 dünyada yeniden yükselmeye başladı. Bundan nasibimizi aldık. Oyunla ilgili endişemiz yok. Kadromuz bir bütündür. Oyuncularım birbirlerini aratmayacak şekilde oynayacaklardır" dedi.

"U19 Akademi Takımımızdan gelen oyuncular oyunu tamamlamak için buradalar"

U19'dan gelen 4 oyuncunun elde ettikleri şansı iyi kullanacağını söyleyen Önder Karaveli, "U19 Akademi Takımımızdan dört oyuncumuz bizimle. Onlar sayıyı tamamlamak için değil oyunu tamamlamak için buradalar. Bu tip krizlerden güzel fırsatlar doğar. Genç oyuncularımızın şanslarını iyi kullanacaklarını düşünüyorum. Oynama ihtimalleri gittikçe yükseliyor. Rakibimizde de vakalar var. Vakalar arttıkça sezon içinde nasıl şekilleneceğimizi göreceğiz. Genç oyuncular takımın bir parçası olabileceklerini kanıtladıkları için buradalar. Hangi pozisyonda görev yapacağımı düşünmüyorum. Beşiktaş'ta oyunu ve oyuncu geliştiren bir parça olarak göreve devam edeceğim. Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkede olmak bizler için farklı bir tecrübe olacak. Güzellikleri yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Hutchinson: "Sezonun geri kalanında takıma faydalı olmayı istiyorum"

Siyah-beyazlı oyuncu Atiba Hutchinson ise, "Önemli bir maç olacak. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Buradan güzel bir oyun sonunda zaferle ayrılmak istiyoruz. Özel ve önemli bir maç. Her şeyimizi vereceğiz. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Pandemi zor bir durum. Futbolcular olarak profesyonel olmak zorundayız. Kontrol edebileceğimiz tek şey bu. Umarım bir an önce herkes sağlığına kavuşur ve bu zor süreci atlatırız. Sadece yarınki maça odaklanmış durumdayım. Sezonun geri kalanında takıma faydalı olmayı istiyorum. Gelecek için zamanı geldiğinde düşünürüm. Burada olmak güzel. Bu ülkede Dünya Kupası da oynanacak. İyi bir prova olacaktır. Misafirpervelikten memnunuz. Antrenmanda sahayı da göreceğiz. İki ekip güzel bir maç yapacak. İyi bir maç olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

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