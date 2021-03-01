Önder İmam Hatipliler Derneği, 100 bin kitap bağışında bulundu

Diyarbakır Önder İmam Hatipliler Derneği, kentteti İmam Hatip Okullarına Deniz Feneri Derneğinin de desteğiyle 100 bin kitap bağışında bulundu.

Diyarbakır Önder İmam Hatipliler Derneği, kentteti İmam Hatip Okullarına Deniz Feneri Derneğinin de desteğiyle 100 bin kitap bağışında bulundu.

Diyarbakır'ın 17 ilçesinde bulunan tüm İmam Hatip Ortaokul ve liselerinde okuyan öğrencilere dağıtılan kitaplar sayesinde öğrencilerin kaynak ve yardımcı kitap sıkıntısı giderildi.

Dernek Başkanı Sirac Öztoprak, amaçlarının bu okullarda okuyan öğrencilerin geleceğe hazırlanırken kaynak sıkıntısı çekmemesi ve yanlarında olduklarını hissetmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Öztoprak, şunları kaydetti:

"Derneğimiz, 40 bine yakın öğrencye verilmek üzere Deniz Feneri aracılığı ile 100 bin civarında yardımcı ders kitapları temin etmiş ve okullarımıza teslimatını yapmıştır. Sahabeler şehrinin evlatlarını unutmayan Önder Genel Merkezimizin desteklerine ve Deniz Feneri Derneğine teşekkür eder, hayırlı hizmetlerde üstün başarılar dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin