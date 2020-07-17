ÖNDER heyeti NEVÜ Rektörü Aktekin'i ziyaret etti ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Köse, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Köse, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Aktekin'in, Köse ve beraberindekileri makamında ağırladığı bildirildi.

Bir süre önce NEVÜ Rektörlüğüne atanan Aktekin'e başarı dileyen Köse, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktekin ise ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin yürüttüğü faaliyetleri önemsediğini, üniversite olarak sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olduklarını kaydetti.

Programda, Köse'ye, Nevşehir ALEMDAR İmam Hatipliler Derneği Başkanı Fatih Yakut ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA