Önder Ergönül kimdir?
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Önder Ergönül kimdir?

Önder Ergönül kimdir?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sağlık gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Önder Ergönül izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Önder Ergönül kaç yaşında, nereli? Önder Ergönül hayatı ve biyografisi! Önder Ergönül kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Önder Ergönül hakkında araştırmalar yapılıyor. Önder Ergönül kimdir? Önder Ergönül kaç yaşında, nereli? Önder Ergönül hayatı ve biyografisi!

ÖNDER ERGÖNÜL KİMDİR?

• Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID) Direktörü

• Türkiye Bilim Akademisi (BA), bir dönem başkanlığını da üstlendiğiTürk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi.

• European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases'e ( ESCMID) Yönetim Kurulu üyesi.

• Kazandığı ödüllerin bazıları:

o Bayındır Hastanesi Araştırma Ödülü - 2004,

o Türk Tabipleri Birliği Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü - 2007

o Koç Üniversitesi Üstün Araştırma Ödülü – 2017

• 3 kitap editörlüğü, ulusal ve uluslararası mecrada yayımlanan1 5 0 makale,1 5 kitap bölümü bulunuyor.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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