Önder Ergönül kimdir?
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ÖNDER ERGÖNÜL KİMDİR?
• Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID) Direktörü
• Türkiye Bilim Akademisi (BA), bir dönem başkanlığını da üstlendiğiTürk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi.
• European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases'e ( ESCMID) Yönetim Kurulu üyesi.
• Kazandığı ödüllerin bazıları:
o Bayındır Hastanesi Araştırma Ödülü - 2004,
o Türk Tabipleri Birliği Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü - 2007
o Koç Üniversitesi Üstün Araştırma Ödülü – 2017
• 3 kitap editörlüğü, ulusal ve uluslararası mecrada yayımlanan1 5 0 makale,1 5 kitap bölümü bulunuyor.