Önder Baydar, Mezarı Başında Anıldı

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu (ASKF) Onur Kurulu Başkanı Önder Baydar, vefatının 3 yılında memleketi Ağrı'da mezarı başında anıldı.



Fatih Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, ASKF Başkanı Erkan Kösedağ ile ASKF üyeleri ile çok sayıda spor adamı ve vatandaşlar katıldı.



Yapılan duaların ardından grup dağıldı.