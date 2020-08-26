Önder Atun sağlık kontrolünden geçti
Samsunspor Erkek Basketbol A Takımı'nın yeni transferi Önder Atun, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
26.08.2020 08:54 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:58
Samsunspor Erkek Basketbol A Takımı'nın yeni transferi Önder Atun, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan sporcuya çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA