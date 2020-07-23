ÖNDER, açılışta Ayasofya baskılı maskeler dağıtacak ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, yarın yapılacak Ayasofya Camisi'nin açılışında vatandaşlara Ayasofya baskılı maskeler dağıtacak.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, yarın yapılacak Ayasofya Camisi'nin açılışında vatandaşlara Ayasofya baskılı maskeler dağıtacak.

Dernekten yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet'in fetihten sonra yaptığı gibi Ayasofya'ya gidilerek Cuma namazının kılınacağı belirtilerek, "Burada tüm ümmetle birlikte tek yürek olup duamızı edeceğiz. Ayasofya Meydanına gelen kardeşlerimize de Ayasofya baskılı maskeler dağıtacağız. Sevincimizi yaşarken sağlığımızı ihmal etmeyelim diyoruz. Siz de alana gelirken Ayasofya baskılı maskelerinizi alın." denildi.

Maskelerin yarın saat 11.00'de Sultanahmet Tramvay Durağında dağıtılacağı ifade edildi.

Derneğin açıklamasında ÖNDER'in daha önce de "Ayasofya için 100 bin Fetih Suresi" etkinliğini organize ettiği ve bu kapsamda tüm Türkiye'de Ayasofya için Fetih Suresi'nin okunduğu ve dualar edildiği belirtildi.

Kaynak: AA