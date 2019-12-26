: Önder 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

26.12.2019 23:21 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:25

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tarafından bu yıl "ehliyet ve liyakat" temasıyla dördüncüsü gerçekleştirilen "Kültür Sanat Ödülleri", Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kaynak: AA

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