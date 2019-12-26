Önder 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
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Önder 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tarafından bu yıl "ehliyet ve liyakat" temasıyla dördüncüsü gerçekleştirilen "Kültür Sanat Ödülleri", Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

26.12.2019 23:21 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:25

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tarafından bu yıl "ehliyet ve liyakat" temasıyla dördüncüsü gerçekleştirilen "Kültür Sanat Ödülleri", Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Önder 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
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