Ondan Türkiye'de Sadece 7 Tane Var

TÜRKİYE'de sadece 7 tane bulunan ceset arama (kadavra köpeği) köpeklerinden biri, Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) görev yapıyor. 'Abrek' isimli köpek, geçen yıl Ağustos ayından bu yana 8 olayda aktif olarak görev yaptı. 'Abrek' son olarak Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürüldükten sonra bir elektrik direğinin dibine gömülen Eylül Yağlıkara'nın (8) cansız bedeninin bulunmasını sağladı.

Belçika çoban köpeği olduğu belirtilen Abrek'in isminin de Çerkezce olduğu ve Türkçe'de 'yiğit savaşçı' anlamına geldiği belirtildi. Abrek, Samsun AFAD bünyesinde 2017 Ağustos ayından itibaren Samsun, Kars, Trabzon, İskenderun, Konya, Kırklareli, Kastamonu ve Ankara'da kayıp bulma çalışmalarında aktif yer aldı. Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde 6 aylık bir eğitim sonucu ceset arama köpeği olarak görev alan Abrek, 10 yıllık ceset parçalarını bile bulabilme özelliğine sahip. Türkiye'de ilgili kurumlarda bulunan 7 ceset arama köpeğinden biri olan Abrek, toprak altında, balçıkta, beton içinde, kireç içinde, yanmış ve gizlenmiş halde bütün ceset ve ceset parçalarını, kan ve kemik örneklerini bulabiliyor.

EYLÜL'ÜN CANSIZ BEDENİNİ ABREK BULDU

Abrek son olarak, yaz tatili için ailesiyle birlikte geldiği memleketi Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolan Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmalarına katıldı. Geçen Salı günü bölgede arama çalışmalarında yer alan Abrek, Cuma günü arama yapılan bir alanda tepki vermeye başladı. Ardından aranan bölge daraltıldı. Abrek burada bir elektrik direğinin bulunduğu noktada tekrar tepki verdi. Bunun üzerine arama çalışmalarında yer alan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube bünyesinde görevli 'Eva' isimli diğer kadavra arama köpeği de bu noktaya getirildi. Eva'nın da aynı noktada tepki vermesi üzerine elektrik direğinin bulunduğu yerde kazı yapıldı. Kazı sonunda yaklaşık 1 metre derinlikte Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni bulundu. Elektrik direğinin yeni dikilmiş olduğu, altındaki betonun halen kısmen ıslak halde olduğu belirlendi. Ayrıca küçük kızın cesedinin üzerine beton ve taş parçaları konulduğu, betonun soğuma etkisiyle küçük çocuğun cesedinin çürüme ve kokmasının de geciktiği belirtildi.

Samsun AFAD'da görevli köpek eğitmeni Abidin Korkmaz, Abrek'in Türkiye'nin 7 bölgesinde farklı iklim şartlarında ceset ve ceset parçalarını bulma eğitimi aldığını belirterek, köpeğin en önemli ırksal özelliğinin hırslı, inatçı, psikolojik düzeyi güçlü oluşu olduğunu söyledi. Abrek'in Türkiye'nin her yerinde görev yapabilecek seviyede olduğunu belirten Korkmaz, "Kadavra, ceset parçası, kemik, kan kokusu her insan için sabit ve farklılık göstermiyor. Abrek 10 yıla kadarki ceset ve ceset parçalarını bulabilme özelliğine sahip. Bununla ilgili gerekli eğitimler verildi. Özellikle adli olaylarda kan silinebiliyor, bazen kimyasallar kullanılabiliyor. Buna rağmen köpeğimiz kan kokusunu çok rahatlıkla alabiliyor. Bu ırk eğitime yatkın, hırslı, oyun oynamayı seven, inatçı, korkuları olmayan bir ırk. Sonuçta ceset araması yapıldığı için köpeğin psikolojik gücünün de yüksek olması gerekiyor. Her ırk köpekte bu çalışmayı yapamayabilirsiniz. Abrek'in yanılma payı yok. Eğitim aşamasında hayvanlara ait kan ve kemik parçaları ile de çalışıldı. Adli tıp profesörlerinden de destek alındı. Hata yapma durumu yok" dedi. - Samsun