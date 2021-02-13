Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'ye götürülmeye çalışılan sahte şasi numaralı araca el konuldu
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Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'ye götürülmeye çalışılan sahte şasi numaralı araca el konuldu

13.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:00
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'ye götürülmeye çalışılan sahte şasi numaralı araca el konuldu

Kilis'ten Suriye'ye götürülmeye çalışılan sahte şasi numaralı araca Öncüpınar Sınır Kapısı'nda el konuldu.

Kilis'ten Suriye'ye götürülmeye çalışılan sahte şasi numaralı araca Öncüpınar Sınır Kapısı'nda el konuldu.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri ve gümrük personeli, Suriye'ye giden bir aracın ön motor kısmında kazılı bulunan şasi numarasından şüphelenmesi üzerine araçta kontrol yaptı.

Ekipler, Suriye plakalı araçta yaptığı kontrollerde şasi numarası kazındığında boyanın altında 15 santimetre uzunluğunda sac levhanın sonradan kaynak edildiği, levha kaldırıldığında ise orijinal olduğu değerlendirilen başka şase numarasının olduğunu belirledi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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