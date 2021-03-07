Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kaçak 27 cep telefonu yakalandı
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Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kaçak 27 cep telefonu yakalandı

07.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:48
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kaçak 27 cep telefonu yakalandı

Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'nda iki araçta gümrük kaçağı 27 cep telefonu ele geçirildi.

Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'nda iki araçta gümrük kaçağı 27 cep telefonu ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri ve gümrük personeli, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen iki araçta arama yaptı.

Ekipler, aramalar sırasında bölmelere gizlenmiş gümrük kaçağı 27 cep telefonu ve bunlara ait şarj aletlerini ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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