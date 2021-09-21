Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 31 bin 950 mermi ele geçirildi - Haberler
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Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 31 bin 950 mermi ele geçirildi

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 31 bin 950 mermi ele geçirildi

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda, bir otomobilin farklı bölmelerine gizlenmiş 31 bin 950 mermi ele geçirildi.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda, bir otomobilin farklı bölmelerine gizlenmiş 31 bin 950 mermi ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye geçiş yapacak bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler, aracın sağ ve sol ön koltuk altında, bagaj kısmının sağ ve sol duvarları ile yedek lastik içerisinde 31 bin 950 mermi buldu.

Sürücü gözaltına alındı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 31 bin 950 mermi ele geçirildi - Haberler
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