Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 8 bin oldu (2)

CİLVEGÖZÜ'NDEN 10 BİN 200 KİŞİ GİTTİ

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkışları devam ederken, 8 günde gidenlerin sayısı 10 bin 200'ü buldu.

22 Temmuz günü başlayan çıkışlar 9 Ağustos gününe kadar devam edecek. Suriyeliler beraberlerinde Geçici Koruma Kimlik Belgesi veya pasaportları ve randevu belgesi çıktısıyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Burada yapılan işlemlerin ardından Türkiye'den çıkış yapıyorlar. Suriyeliler beraberlerinde getirdikleri valizleri ve hediyelik eşyaları da Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki X-Ray cihazından geçirilerek gerekli kontroller yapılıyor. Kurban Bayramı'nı yakınları ile geçirmek isteyen Suriyelilerin çıkışları devam ederken 22 Temmuz'dan bugüne kadar gidenlerin sayısı 10 bin 200'ü buldu. Gümrük muhafaza, polis ve jandarma ekiplerince gerekli önlemlerin alındığı Cilvegözü'nden çıkışlar devam ediyor.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),



Kaynak: DHA