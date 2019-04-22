Öncüpınar'da 23 Nisan Kutlaması

Öncüpınar'da 23 Nisan Kutlaması

Kilis Öncüpınar Konaklama Tesislerinde Suriyeli öğrenciler, 23 nisanı büyük coşku ve heyecanla kutladı.

Öncüpınar'da 23 Nisan Kutlaması

Kilis Öncüpınar Konaklama Tesislerinde Suriyeli öğrenciler, 23 nisanı büyük coşku ve heyecanla kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Suriyeli sığınmacıların buarındığı Öncüpınar Konaklama tesislerinde öğrenciler etkinlik düzenledi.

Konteyner kentte bulunan Zeytin İlkokulunda eğitim gören Suriyeli sığınmacı çocuklar 23 nisanı büyük coşku ve heyecanla kutladı.

Çeşitli etkinliklerde bulunan çocukların Türk bayraklarıyla yaptıkları gösteri gözleri doldurdu. - KİLİS

Kaynak: İHA
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