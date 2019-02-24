Öncü Sömürü, Ardından Paylaşım

'Hayat müşterektir' sözünü fazlasıyla yanlış anlamış olmalılar. Zira eşleriyle paylaştıkları o paralar, insanların duygularını sömürerek yaptıkları dilencilikten kazandıkları paralar. Gaziantep'te cami önlerinde para toplayan iki kadın dilenci, bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Cuma namazı çıkışında cami önünde çocukları ile birlikte dilenen 2 kadın, cami cemaatinin dağılmasının ardından kendilerini uzaktan izleyen kocaları ile buluştu. Kadınlar, saydıkları parayı kocaları ile paylaştı. Hasılat paylaşımının ardından ise dilenciler yayan olarak bölgeden uzaklaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA