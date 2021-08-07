Öncü Gençlik ve Spor Kulübünden yanan ormanlar için anlamlı turnuva
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Öncü Gençlik ve Spor Kulübünden yanan ormanlar için anlamlı turnuva

Öncü Gençlik ve Spor Kulübünden yanan ormanlar için anlamlı turnuva
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, yangınlarda kaybedilen ormanların yeniden yeşillendirilmesi için yarın ayak tenisi turnuvası düzenleyecek.

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, yangınlarda kaybedilen ormanların yeniden yeşillendirilmesi için yarın ayak tenisi turnuvası düzenleyecek.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren dernekten yapılan açıklamada, Bir Fidan da Sen Ol Ayak Tenisi Turnuvası'na katılan tüm takımlar için birer fidan bağışında bulunulacağı kaydedildi.

İstanbul Kayaşehir Spor Kulübünün ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılım ücretsiz olacak.

Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak adına düzenlenen turnuvada, tüm katılımcıların yanı sıra baba ve oğulların da ayrı bir kategoride yarışacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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