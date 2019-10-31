31.10.2019 17:35

Yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrasında MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı seçilen Fatih Mert, "Öncelikli hedefimiz Ankaragücü'nü ayakta tutmak" dedi.

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda başkan olan Fatih Mert, seçim sonuçlarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Mert, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile bir yol haritası çizip transfer yasağını kaldırabilecek bir planla bu takımı bu sene ligde tutup üstlere atabilirsek ondan sonra ki sene içinde duruma bakacağız" diye konuştu.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ ANKARAGÜCÜ'NÜ AYAKTA TUTMAK"

Kürsü konuşmasından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Ankaragücü'nde çok ciddi sıkıntılar var. Öncelikli hedefimiz takımı ayakta tutmak. Takımda acilen ödenmesi gereken paralar var. FIFA'ya gitmiş dosyalar var. Bunlar ile ilgili elimizde net bilgiler yok. Bir iki gün sonra bilgilere ulaşabileceğiz. Geçmiş yönetimle detay konusu konuşmadık. Söylenen rakamlar var o rakamlar üzerinden bakılacak. Ekonomik olarak Ankaragücü çok ciddi sorunlar ile karşı karşıya. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile bir yol haritası çizip transfer yasağını kaldırabilecek bir planla bu takımı bu sene ligde tutup üstlere atabilirsek ondan sonra ki sene içinde duruma bakacağız. Ankaragücü'nün çok ciddi kaynağa ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

"BİR İNSANA BU KADAR KİŞİNİN TEPKİ VERMESİ DOĞRU DEĞİLDİ"

Delege Ali İhsan Mutlu'ya yapılan saldırıya da değinen Başkan Fatih Mert, "Arkadaşımız bazı rakamlardan bahsediyordu. O sırada başkan aşırı tepki verdi. Doğru bulmadığımız konular bunlar. Rakamlarla ilgili ise arkadaşımız o kayıtları not almış. Demek ki elinde bildiği bir şeyler var. Mehmet Yiğiner'in kalkıp 'sen doğru söylemiyorsun doğrusu şunlardır sen bununla utan' demeliydi. Şık ve doğrusu olan buydu. Bir insana bu kadar kişinin tepki vermesi doğru değildi" diye konuştu.

"BUGÜN BİZ NE ALDIK YARIN TESLİM ETTİĞİMİZDE NE TESLİM EDECEĞİZ HEPSİNİ BİLMEMİZ GEREKİYOR"

"Yeni gelen yönetimlerin geçmiş yönetimler için çalışmalar yapar sizlerin böyle bir çalışması olacak mı?' sorusuna ise MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Külübün devir teslim töreni sonrasında evrakların incelenmesi lazım. Bağımsız denetim şirketleri var. Derdimiz bir şey aramak veya bulmak değil. Ne aldığımızı bilmemiz lazım. Bugün biz ne aldık yarın teslim ettiğinde ne teslim edeceğiz hepsini bilmemiz gerekiyor. Bunları bir raporlamamız gerekiyor" şeklinde cevapladı.

(Yunus Emre Kartal - Erdinç Türkcan/İHA)

Kaynak: İHA