Öncelikli Alanlarda Ataması Yapılan Öğretim Üyelerinin Çalışmaları Değerlendirildi

2020 yılında öncelikli alanlarda ataması yapılan öğretim üyelerinin atandıkları alana yönelik çalışmalarının değerlendirildiği Araştırma Üniversitesi İzleme, Değerlendirme ve Yürütme Kurulu Toplantısı Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu, Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Prof. Dr. Mahmut Selvi, Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, Prof. Dr. Bülent Elbasan, Prof. Dr. Süleyman Tekeli, Prof. Dr. Sefer Bora Lişesivdin, Prof. Dr. Suat Kıyak, Doç. Dr. Battal Doğan ve Öğr. Gör. Dr. Cemil Ocak katıldı.

Toplantıda, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, "2020 yılında YÖK tarafından Üniversitemize 38 öncelikli alan kadrosu tahsis edildiğini, bu kadroların atamalarının Gazi Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesinde gerçekleştiğini, öncelikli alanlarda ataması yapılan öğretim üyelerinin çalışmalarının takip edildiğini" söyledi. Ayrıca Rektör Prof. Dr. Yıldız, "Üniversitemizin eşleştiği öncelikli sektörler 7 Haziran 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı. Bu sektörlerde çalışma gruplarımız oluşturdu. Önümüzdeki günlerde çalışma gruplarının hazırladığı raporları değerlendireceğiz" dedi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır öncelikli alanlarda ataması yapılan öğretim üyelerinin çalışmalarına yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda, öğretim üyelerimizin çalışmalarının izlenmesi kararı alındı.

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