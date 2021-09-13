Öncelikli Alan Çalışmasının ilk sonuçları ortaya çıktı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi ile Optik ve Fotonik Anabilim Dalı işbirliğinde sürdürülen Öncelikli Alan çalışması, uluslararası kapsamdaki ilk meyvesini verdi.

BUÜ Eğitim Fakültesi ile Optik ve Fotonik Mühendisliği işbirliğinde hazırlanan Fotonik Eğitimi alanındaki bildiri, OSA (Amerikan Optik Topluluğu) önderliğinde organize edilen ve SPIE (Uluslararası Optik ve Fotonik Topluluğu), IEEE (Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) tarafından desteklenen ETOP (Optik ve Fotonik Eğitim ve Öğretimi) Konferansı'nda kabul edildi.

Kuantum bilgisayarlar, kuantum sensörler, kuantum haber leşme gibi kuantum teknolojilerine geçiş yapmaya hazırlandığımız yakın gelecekte, Fotonik alanında yapılacak araştırmalara, yetiştirilecek bilim insanı ve bu alanlarda çalışacak daha fazla nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulacak. Türkiye'de de gelişmekte olan bu teknolojilerin eğitim alanına aktarılabilmesi ve eğitim programlarına entegrasyonu için bu alanda dünyada yapılan eğitim çalışmaları incelenerek hazırlanan Tematik Analiz "A Thematic Review of the Present Photonics Education" başlıklı çalışma, alanında öncü bilim insanları ile paylaşıldı ve tartışıldı.

Türkiye'de ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öncelikli alanlardan olan Fotonik Eğitimi alanında öncü olma özelliği bulunan çalışmanın bu alandaki farkındalığın artmasına ve eğitim boyutunun güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor. Çalışma; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni danışmanlığında ve Optik ve Fotonik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Umut Aydemir eş danışmanlığında, Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Hümeyra Azize Yalçın tarafından hazırlandı.

Proje, disiplinlerarası işbirliklerinin güçlendirilmesi ile daha nitelikli çalışmaların yapılabileceğini göstermesi bakımından önem arz ediyor.

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