Öncelikle İslam Resmi Din Olarak Kabul Edilmeli'

İSLAM Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Murat Gümüş, finansman meselesinin eyaletlerle Müslüman cemaatler arasında görüşülebileceğini, ancak bu görüşmede iki temel dayanağın göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi: "Bunlardan biri, anayasal hukuk, ikincisi eşitliktir. Eşitlik anlamında Katolik kilisesine, Evangelist kilisesine sunulan hakların Müslüman cemaatlere de sunulması gerekir. Bu şartların maalesef yıllardır Müslüman cemaatlere sunulmadığı açık bir şekilde ortadadır. Almanya'daki iki İslami çatı örgütü olan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) ve Almanya İslam Konyesi (ISLAMRAT), bu konuyla alakalı 20 yıldır süren bir davası var ve hala çözülmedi. Bu tartışma maalesef sağlıklı bir zemin üzerinden yürümüyor. Sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için ilk etapta bu konunun Müslümanların kendi ihtiyaçları doğrultusunda beraber yürümesini gerektirir. Fakat görüyoruz ki, özellikle bu konuyla ilgili talepleri, Müslüman cemaatlerden ziyade siyasetçiler dile getiriyor. Siyasetçiler de bunu dile getirirken, maalesef bir takım beklentilerle, özellikle Müslüman cemaatlerin köken ülkelerinden kopabilmeleri için dile getiriliyor. Biz de böyle bir zemin üzerinden bu tartışmanın yürütülmesinin sağlıklı olmayacağını, doğru olmayacağını düşünüyoruz."

İSLAM RESMİ DİN KABUL EDİLMELİ

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım: "Almanya'da öncelikle İslam resmi bir din olarak kabul edilmeli ki, böyle şeyler düşünülsün. Göç süresinin 57'nci yılını yaşamamıza rağmen, hala daha belli noktalarda tartışmalar sürerken, böyle kilise vergisi gibi cami vergisi alınması doğru değil. Öncelikle Almanya'nın diğer inanç guruplarına, Katoliklere, Ortadokslara ve diğer cemaatlere sağladığı yardım gibi buradaki Müslümanları da kabul edip, ona göre değerlendirirse, o takdirde o aşamada düşünülebilir."

TANIMIYOR Kİ NİYE VERGİ VEREYİM

'Cami vergisi' önerisine vatandaşlardan da tepki geldi:

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii'nde ibadet eden Türklerden Bekir Adıbeş ise, "Alman hükümeti İslam'ı resmi olarak kabullenmiyor ben niye vergi vereyim ki, zaten beni tanımıyor" diye konuştu.

Almanların tümünden kilise vergisi alınmadığını belirten Hüseyin Aydın da, "Bizden cami vergisi niye alınsın. Bizim köydeki kilisenin papazını İspanya'dan getiriyorlar ucuz olsun diye, aylığını da oradaki iş adamları veriyor" dedi.

DOĞRU BİR YOL DEĞİL

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre İslambilimci Lamya Kaddor da cami vergisi önerisine karşı çıkıyor. Deutschlandfunk'a konuşan Kaddor, devletin bir yandan dini cemaatlerin işlerine karışamayacağını vurguladığını, diğer yandan ise kontrol amacına yönelik olan cami vergisi uygulamasını savunduğunu ifade etti. DİTİB üzerinde 'Alman yapısında bir Alman derneğine' dönüşme yönünde halihazırda büyük baskı olduğunu söyleyen Kaddor, cami vergisi uygulamasının yurt dışından gelen mali destek konusunda şeffaflık sağlamak için doğru yol olmadığı görüşünde.