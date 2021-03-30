Öncelik yaya uygulaması Besni'de gerçekleştirildi
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Öncelik yaya uygulaması Besni'de gerçekleştirildi

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Öncelik yaya uygulaması Besni'de gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması Adıyaman'ın Besni ilçesinde uygulanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması Adıyaman'ın Besni ilçesinde uygulanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Besni'de de uygulanmaya başlandı. Şehir merkezinde, Besni Kaymakam Vekili Mutlu Köksal, Besni Belediyesi Başkan Vekili Hasan Sabak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın ve Kurum Amirlerinin katılımı ile, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 5391 sayılı genelgesi kapsamında; karayollarında yayaların trafik güvenliğinin sağlanarak can kayıplarının azaltılması, yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığın en üst düzeye çıkarılması ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak için şehir merkezinde bulunan yaya geçitlerinde 'Önce Yaya Uygulaması' gerçekleştirildi. - ADIYAMAN

Öncelik yaya uygulaması Besni'de gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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