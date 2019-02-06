Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen yaya geçidi kullanımıyla ilgili uygulama Sivas'ta gerçekleştirildi.

Trafikte yaya önceliğinin geliştirilmesi ilgili amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması Sivas Cumhuriyet Meydanı ve şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirildi. Sivas'ta gerçekleştirilen uygulamaya İl Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulamasında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Meydanında hazır bulunarak yayalara öncelik tanınması araç sahiplerini durdurarak konu hakkında bilgilendirme içeren broşürleri dağıttı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'da yaya geçidini kullanarak farkındalık oluşturdu.

Daha sonra ise uygulama ile ilgili açıklama yapan Vali Ayhan,"Trafik terör kadar can kayıplarının olduğu, hayatların karardığı bir durumdur. Bu yönden Türkiye'de yeni bir mentalite açısından trafik kanunun da yeni düzenlemeler oldu. 60 yıldan daha fazladır, taşıtların hayatımızda olduğu ve taşıt geçişlerinin üstünlüğü olduğu düzenden artık yayaların geçiş üstünlüğü olduğu düzene geçiyoruz."dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA