"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında öğrenciler sürücüleri bilinçlendirdi

SAMSUN - İçişleri Bakanlığı'nca Türkiye genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Samsun'da minik öğrenciler, sürücüleri bilinçlendirdi.

Proje kapsamında; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri ve İlkadım Gazi Paşa İlkokulu öğrencileriyle etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, polis ekipleri eşliğinde; İlkadım 100. yıl Bulvarı üzerinde trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinin bulunduğu bir noktada sürücülere ve yayalara bilgilendirici broşürler dağıttı. Minik öğrenciler sürücülere broşürleri verirken "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" diyerek farkındalık oluşturdu.

Proje hakkında bilgi veren Gazi Paşa İlkokulu Müdürü Erkan Altıntaş, "Emniyet Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında öğrencilerimizi ve yayaları bilinçlendirmek için bir etkinlik yapıyoruz. Trafikte önceliğin yayalarda olduğunu uygulamalı bir şekilde gösteriyoruz. Samsun Valiliğimiz bu konuda bize destek verdi. Samsun Maarif Projesi kapsamında il birincisi ve Yenilikçi Projeler alanında Türkiye birincisi olan okulumuz yine örnek bir projeye imza attı. Polis arkadaşlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA