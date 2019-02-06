Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta etkinlikler düzenlendi.

Şanlıurfa kampanya kapsamında Rabia Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen programa bazı engelli vatandaşlar, öğrenciler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ellerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" dövizleri taşıyan katılımcılara protokol üyeleri tarafından çevre dostu bez torbalar dağıtıldı.

Vali Erin ve beraberindekiler, etkinlik kapsamında sürücü ve yayalara konuyla ilgili bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Öte yandan uygulama kapsamında benzer etkinlikler ilçelerde de düzenlendi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent genelinde uygulama yaptı.

Kaynak: AA