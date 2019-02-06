Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
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Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Şenpazar İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla Atatürk Anıtı'ndan başlayan eylemde sürücüler durdurularak uyarıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda biten etkinlikte sürücülere, öğrenciler tarafından bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Etkinliğe Kaymakam Orhan Yalınız ve Belediye Başkanı Cem Çınar da katıldı.

Kaynak: AA
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