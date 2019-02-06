Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman

Adıyaman'da ise Atatürk Caddesi'nde düzenlenen programda öğrenciler, ellerindeki trafik levhalarıyla araçları durdurarak yayaların geçişini sağladı.

Programa katılan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez de sürücülere trafik broşürleri dağıtarak, öğrencilerle yaya geçidini kullandı.

Vali Pekmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Pekmez, "Trafik Kanunu'na göre yaya geçidinde yaya varsa ona öncelik verilmesi gerekiyor. Aksi taktirde trafik cezası var. Kanunda olmasına rağmen sürücüler ve yayalar farkında değil. Yayalar trafiğin bir parçası. Trafik kurallarına uyarak ölüm ve yaralamalı kazaları önleyebiliriz." dedi.

Uygulama kapsamında benzer etkinlikler ilçelerde de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA