Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Çarşamba ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilinci ve farkındalık oluşturmak uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi nedeniyle ilçede "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Çarşamba-Ayvacık kara yolu üzerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, sürücülere Çarşamba Kaymakamlığına vekaleten bakan Terme Kaymakamı Mehmet Parlak, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Beğen, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, emniyet mensupları ve jandarma mensupları tarafından broşür verilerek trafikte yayalara öncelik tanınması adına bilgiler aktarıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Turgay Beğen, "Trafik ışıklarının ve görevlilerinin bulunmadığı alanlarda, yaya geçitlerinin bulunduğu alanlara yaklaşırken sürücülerin yavaşlaması, yaya geçiyorsa da durması için Türkiye genelinde farkındalığı arttırmak adına saat 12.00'de başlayan bir uygulama var. Biz de Çarşamba ilçesi olarak bu uygulamaya katıldık. Araç sahibine konu ile alakalı olarak bilgilendirmede bulunduk." diye konuştu.

Kaynak: AA