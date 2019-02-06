Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in Araban, İslahiye ve Nizip ilçelerinde İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerinde uygulama yapılarak broşür dağıtıldı.

Araban İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri, ilçe merkezindeki okul önlerinde, trafiğin yoğunlukta bulunduğu bölgelerdeki yaya geçitlerinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Araban Kaymakam Vekili Eyup Gürdal'ın katılımıyla Araban Anadolu Lisesi ve Araban Merkez İlk ve Ortaokulu önünde broşür dağıtıldı.

Yapılan uygulamada Kaymakam Vekili Gürdal, sürücüler, vatandaşlar ve öğrencilere trafik polisleriyle birlikte broşür verdi.

İslahiye

İslahiye ilçesindeki etkinlik, Çamlıca Mahallesi Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ve İslahiye-Hassa kara yolu Borsa İstanbul Fen Lisesi önünde düzenlendi.

Programa son kaymakamlar kararnamesiyle İslahiye'ye atanan ve göreve yeni başlayan Muhammed Lütfü Kotan da katıldı.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu önündeki etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş'la katılan Kotan, sürücü ve öğrencileri bilgilendirdi, onlarla sohbet etti, broşür dağıttı.

Kaymakam Kotan, daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ile İslahiye-Hassa kara yolundaki yaya geçidinde sürücülere bilgilendirme yaparak, broşür verdi.

Kotan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaya geçitlerinde sürücülerin durup yayaların geçmesini sağlaması gerektiğini belirterek, "Medeni bir toplum olmanın gereği bu kurallara uymaktır." dedi.

Nizip

Nizip ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde çalışma yapan emniyet ve jandarma trafik ekiplerine katılan Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, sürücülere broşür dağıttı.

Kaymakam Şahin, uygulamayla ilgili bilgi verdi, trafikte yayalara öncelik verilmesi gerektiğini anlattı.

Uygulamaya Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot, Nizip Şoförler Odası Başkanı Musa Kılıçparlar ve daire amirleri katıldı.

Kaynak: AA