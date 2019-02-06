Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta etkinlikler düzenlendi.

Malatya'da, Sümer İlkokulu önünde bulunan yaya geçidi üzerinde öğrenciler, ellerindeki trafik levhalarıyla araçları durdurarak yayalara yol vermelerini sağladı.

Programa katılan Malatya Valisi Aydın Baruş'un da aracını durduran öğrenciler, bu sırada okuldan çıkan arkadaşlarının yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmelerine yardımcı oldu.

Vali Baruş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yolları kullanırken insan hayatına büyük önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Malatya'da geçen yıl 6 yayanın trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirten Vali Baruş, şöyle devam etti:

"Trafikte emniyet kemeri kullanımı ve araç sürerken cep telefonu kullanımı konusunda ciddi ihlaller vardı. İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar ve tedbirlerle yol ve trafik kontrollerinde sürücülerde emniyet kemeri kullanım oranı yüzde 80'lere çıktı. Yaya öncelikli trafik konusunda da bu tedbirleri dikkatli bir şekilde uygulamaya geçirirsek umarım ki hem şehrimizde hem ülkemiz genelinde yaya ölüm, yaralanma oranını ciddi şekilde azaltacağız."

Konuşmanın ardından Baruş, öğrenciler tarafından yaya geçidi üzerinde durdurulan araçların sürücülerine tanıtım broşürleri dağıttı.

Programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Gaziantep

Gaziantep'te ise kampanya kapsamında 130 yaya geçidinde bilgilendirme yapıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Fevzi Çakmak Bulvarı alışveriş merkezi önünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kampanyanın önemine dikkati çekti.

Saatte 30-40 kilometre hızla giden araçların yayaya çarpması sonucu ölüm oranının yüzde 10 olduğunu, saatteki hızı 45-50 kilometre olanlarda ise bu oranın 2-3 katına çıktığına aktaran Gül, "Bugün öğrencilerimizle farkındalık oluşturmak istiyoruz. Gerekli işaret levhalarının konulması, yayaların yaya yollarını tercih etmesi, sürücülerin gerekli kurallara uyması durumunda yayaların karışmış olduğu kazalar azalacaktır. İstediğimiz bunun sıfırlanması." diye konuştu.

Gül, kentte 130 yaya geçidinde bin 300 personelle etkinliğin gerçekleştirildiği kaydederek, farkındalık çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Daha sonra Vali Gül, beraberindeki kurum müdürleri ve öğrencilerle yolun karşısına geçti. Etkinlik kapsamında sürücü ve yayalara broşür dağıtıldı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de Şahinbey ilçesi Onkoloji Yolu üzerinde uygulama yaptı.

Şanlıurfa



Şanlıurfa'da ise kampanya kapsamında Rabia Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen programa bazı engelli vatandaşlar, öğrenciler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Ellerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" dövizleri taşıyan katılımcılara protokol üyeleri tarafından çevre dostu bez torbalar dağıtıldı.



Vali Erin ve beraberindekiler, etkinlik kapsamında sürücü ve yayalara konuyla ilgili bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Öte yandan uygulama kapsamında benzer etkinlikler ilçelerde de düzenlendi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent genelinde uygulama yaptı.

Adıyaman

Adıyaman'da ise Atatürk Caddesi'nde düzenlenen programda öğrenciler, ellerindeki trafik levhalarıyla araçları durdurarak yayaların geçişini sağladı.

Programa katılan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez de sürücülere trafik broşürleri dağıtarak, öğrencilerle yaya geçidini kullandı.

Vali Pekmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Pekmez, "Trafik Kanunu'na göre yaya geçidinde yaya varsa ona öncelik verilmesi gerekiyor. Aksi taktirde trafik cezası var. Kanunda olmasına rağmen sürücüler ve yayalar farkında değil. Yayalar trafiğin bir parçası. Trafik kurallarına uyarak ölüm ve yaralamalı kazaları önleyebiliriz." dedi.

Uygulama kapsamında benzer etkinlikler ilçelerde de gerçekleştirildi.

Kilis

Kilis'te de yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde düzenlenen programda Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi, okul çıkışında öğrencilerle bir süre sohbet ederek trafik kurallarının önemine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, polis ekipleri ve öğrencilerin de katılımıyla sürücülere broşür dağıtan Niyazi, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının hassasiyetle üzerinde durduğu böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla program düzenlendi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Trabzon Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, sürücülerin ve insanların trafik kurallarını kültür ve yaşam tarzı haline getirmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Trafik kurallarına uymanın riskleri azaltacağını bildiren Özkan, "Hayata daha iyi bağlanabilmek, yayaların hukukunu anlatabilmek için buradayız. Tüm yayalarımızın hayatına riayet edecek bilinçli sürücülerimizin olması hepimizin temennisi, bununla ilgili nitelikli bir farkındalık oluşturmamız lazım." şeklinde konuştu.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnce ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan'ın da konuşma yaptığı etkinlikte Vali Özkan ile Garnizon Komutan Topçu Albay Adnan Köşker, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kurum müdürleri, öğrenciler ve engelliler yaya geçidinden geçti.

Vali Özkan ve beraberindekiler daha sonra araçları durdurup sürücülere, projeyi anlatan broşürler dağıttı.

Kaynak: AA