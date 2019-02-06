Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Sivas'ın Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde sürücü ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Şarkışla ilçesinde belediye ekipleri, etkinlik kapsamında yaya geçidi olmayan yerlere yaya geçidi çizdi, eskiyen çizgileri yeniledi. Daha sonra Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler, yenilenen yaya geçidinden geçti.

Yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerde yayalara öncelik veren sürücülere polis ekipleri broşür dağıttı.

Ulaş

Ulaş ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Vekili Halil Dalak, Cemal Tarlan Caddesi'nde öğrencilerle yaya ve sürücülere broşür dağıttı.

Yaya geçitlerinde geçiş önceliğinin yayalarda olduğunu vurgulayan Dalak, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme ile artık araç sürücüleri, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş olan, kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara geçiş hakkını vermek zorunda."

Dalak, Ulaş ilçesinde de yayalara yönelik yeni düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Astsubay Üstçavuş Ferhat Akçay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA