Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

- Gaziantep Valisi Davut Gül ile ellerinde döviz tutan öğrencilerle yaya geçidinden karşıya geçmesi

Vali Gül ve öğrencilerden detaylar

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Gaziantep Valisi Davut Gül'ün açıklaması GAZİANTEP - Gaziantep trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar bilinçlendirildi. Etkinlikte, öğrenciler çeşitli dövizler taşıdı.

Kaynak: AA