Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
- Gaziantep Valisi Davut Gül ile ellerinde döviz tutan öğrencilerle yaya geçidinden karşıya geçmesi Vali Gül ve öğrencilerden detaylar Bekleyen araçlar Gaziantep Valisi Davut Gül'ün açıklaması GAZİANTEP - Gaziantep trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın,...
- Gaziantep Valisi Davut Gül ile ellerinde döviz tutan öğrencilerle yaya geçidinden karşıya geçmesi
Vali Gül ve öğrencilerden detaylar
Bekleyen araçlar
Gaziantep Valisi Davut Gül'ün açıklaması GAZİANTEP - Gaziantep trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar bilinçlendirildi. Etkinlikte, öğrenciler çeşitli dövizler taşıdı.
Kaynak: AA