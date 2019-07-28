Adana'da "Öncelik hayatın, öncelik yayanın." projesi kapsamında sürücülere bilgilendirmeler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" projesi kapsamında kentte uygulamalar başlattı.

Konunun önemine dikkati çekmek için polis üniforması giymiş 4 çocuğun da eşlik ettiği ekipler, sürücülere yayalara saygılı olmaları konusunda uyarı yaptı.

Sürücüler de çocuklara ve polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA