ÖNCELİĞİMİZ HİJYEN 18 2021, 14: 36

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçemiz genelinde düzenli olarak devam eden temizlik çalışmaları kapsamında Kapalı Pazar temizlendi.

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçemiz genelinde düzenli olarak devam eden temizlik çalışmaları kapsamında Kapalı Pazar temizlendi. Vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan Kapalı Pazar içerisinde tüm sergiler kaldırılarak, kapsamlı bir temizlik yapıldı. Belediyemiz ekipleri ve temizlik araçlarımız gıdaya ulaşımda hijyenik bir ortam sağlamak için yoğun olarak çaba sarf ederken çalışmalarımız vatandaşlarımızın sağlığı için düzenli aralıklarda devam edecek. HABER GÖRSELLERİ DİĞER HABERLER ÖNCELİĞİMİZ HİJYEN 18 2021, 14: 36 BELEDİYEMİZ TARAFINDAN SPOR TURNUVALARI DÜZENLENİYOR 17 2021, 11: 03 BELEDİYEMİZ ÜCRETSİZ MESLEKİ YETERLİLİK KURSLARINA BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR 17 2021, 10: 30 BOZÜYÜK'TE ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 16 2021, 17: 14 GELECEĞİN YILDIZ SPORCULARI BOZÜYÜK BELEDİYESİ YAZ SPOR OKULLARINDA YETİŞİYOR 16 2021, 17: 13 BOZÜYÜK ŞEHİR DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR 16 2021, 17: 12 PARKLARDA REVİZE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 13 2021, 19: 45 İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLAR VE PARKLAR HER DAİM BAKIMLI 12 2021, 15: 00 YEŞİLAY BİLECİK ŞUBESİ'NDEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 12 2021, 14: 53 KOCAELİ'DE YAŞAYAN HEMŞEHRİLERİMİZDEN İLÇEMİZE ZİYARET 12 2021, 09: 03 Daha Fazla Göster

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçemiz genelinde düzenli olarak devam eden temizlik çalışmaları kapsamında Kapalı Pazar temizlendi. Vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan Kapalı Pazar içerisinde tüm sergiler kaldırılarak, kapsamlı bir temizlik yapıldı. Belediyemiz ekipleri ve temizlik araçlarımız gıdaya ulaşımda hijyenik bir ortam sağlamak için yoğun olarak çaba sarf ederken çalışmalarımız vatandaşlarımızın sağlığı için düzenli aralıklarda devam edecek.

Kaynak: Habermetre