Önceliğimiz Ekonomik Kalkınmayı Sağlamak"

Karadağ'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 53,8'ini alarak, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olan Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel Başkanı Milo Djukanovic, Karadağ halkını hayal kırıklığına uğratmayacağını belirterek, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltecek ve toplumda bölünmeleri engelleyecek ekonomik kalkınmayı sağlamak olacak." dedi.

Karadağ'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 53,8'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olan Djukanovic, partisinin başkent Podgorica'daki genel merkezinde zafer konuşmasını yaptı.

Djukanovic, partisine, koalisyon ortaklarına ve oy veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Karadağ'ın ekonomik ve siyasi yolda karşılaşacağı sorunlarla gelin hep beraber yüzleşelim. Birlikte sorunlarımızı daha kolay aşarız." diye konuştu.

Karadağ halkını hayal kırıklığına uğratmayacağını bildiren Djukanovic, "Önümüzde zorluklarla dolu bir yol var. Önceliğimiz vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltecek ve toplumda bölünmeleri engelleyecek ekonomik kalkınmayı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Batı yanlısı politikasıyla bilinen Djukanovic, Karadağ'ın 2020 yılının sonbaharında Avrupa Birliği (AB) üyesi olacağını sözlerine ekledi.

Karadağ'da daha önce 6 kez başbakanlık, 1 kez de (1997-2003) cumhurbaşkanlığı yapan 56 yaşındaki Djukanovic, bir kez daha seçilerek, Karadağ'ın yedinci cumhurbaşkanı oldu.

Oyların tamamı sayıldı

Demokratik Geçiş Merkezi (CDT) tarafından yapılan açıklamada, 1'i kadın 7 adayın yarıştığı seçimlerde oyların tamamının sayıldığı belirtildi.

Buna göre, adaylardan Pozitif Karadağ Partisi adayı Mladen Bojanic oyların yüzde 33,5'ini, kadın aday Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Draginja Vuksanovic oyların yüzde 8,3'ünü, Gerçek Karadağ Partisi (PCG) Genel Başkanı Marko Milacic oyların yüzde 2,7'sini, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Genel Başkanı Hazbija Kalac'ın oyların yüzde 0,8'ini, bağımsız aday Vasilije Milickovic ve Sırp Koalisyonu adayı Dobrilo Dedeic'in de oyların yüzde 0,4'ünü aldığı ifade edildi.

Karadağ'da TSİ 21.00'de sona eren seçimlerde, kayıtlı 532 bin 599 seçmenden yüzde 64'ünün oy kullandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yılda bir yapıldığı Karadağ'da, bir adayın yüzde 50'inin üzerine çıkması sonucu ikinci turun yapılmayacağı da kaydedildi.