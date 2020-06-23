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Önceliğim Grand Slam

Amerika Açık, 31 Ağustos ile 13 Eylül tarihleri arasında seyircisiz ve birçok koronavirüs tedbiri altında New York’ta düzenlenecek.

Önceliğim Grand Slam
23.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:49

Amerika Açık, 31 Ağustos ile 13 Eylül tarihleri arasında seyircisiz ve birçok koronavirüs tedbiri altında New York’ta düzenlenecek. Turnuva bittikten iki hafta sonra yani 27 Eylül’de ise Fransa Açık başlayacak ve bu turnuva, 11 Ekim’e kadar devam edecek.

Kasım’daki Davis Cup’tan beri tenis maçına çıkmayan Murray, kardeşi Jamie ile organize ettikleri “Battle of Brits”de kortta yer alacak.

Adria Tur’da yaşanan koronavirüs vakalarına dair Murray, “Bunlar talihsiz haberlerdi. Umarım herkes sağlığına bir an önce kavuşur.” dedi.

Grand Slam hazırlıkları hakkında, “Son birkaç gündür özgüvenimi kazandım. Alt vücut antrenmanlarım mükemmel Gidiyor. Mart’ta haftada birkaç saat antrenman yapabilirken Haziran’da zirveye çıktım. Belim ve kalçam her açıdan iyi.” ifadelerini kullandı.

“Önceliğim Grand Slam. Elbette küçük turnuvaları da önemsiyorum fakat önceliğim Amerika Açık ve Fransa Açık. Şu anki takvim zorlayıcı görünüyor fakat durumu, zorlukları düşünmeden sağlıklı kalıp ve çevreme zarar vermeyip en iyi performansımı sergilemek istiyorum.”


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