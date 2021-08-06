"ÖNCELİĞİM GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALARAK OKULLARI YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIRLAMAKTIR"

Devir Teslim Töreni'nde yaptığı ilk konuşmada yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, pandemi döneminde öğrenci, öğretmen ve velilerin çok büyük zorluklar yaşadığının ve çok büyük fedakarlıklar yaptıklarının altını çizdi.

Devir Teslim Töreni'nde yaptığı ilk konuşmada yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, pandemi döneminde öğrenci, öğretmen ve velilerin çok büyük zorluklar yaşadığının ve çok büyük fedakarlıklar yaptıklarının altını çizdi. Özer, eylül ayında okulların açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Geçen 1, 5 yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. Önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur. "

Kaynak: Habermetre