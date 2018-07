Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki memleketinde törenle karşılandı

AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki:

"Bakanlığımız döneminde üzerimize düşenleri hakkıyla yapmaya gayret ettik

"Elimizden geldiğince gerek şehrimize gerek ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz"

KAYSERİ - Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'de partililer tarafından düzenlenen törenle karşılandı.

AK Parti teşkilatı tarafından Anbar Mahallesi Zabıta Kontrol Noktası önünde önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'yi karşılamak için program düzenlendi. Karayolu ile şehre giriş yapan Özhaseki, kendisini karşılamaya gelen kalabalık ile tek tek selamlaştı. Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik şehrin kendisinin yanında olduğunu belirtmek için bu töreni düzenlediklerini ifade ederek; "Şehrimize hoş geldiniz. Senelerce bu tür organizasyonların yapılmasını istemediğinizi özellikle biliyorduk. 20 sene şehrimize hizmet ettiniz, arkasından 4 sene de tüm Türkiye'ye hizmet ettiniz. Özel bir gün olsun istedik, tüm bu teşkilata gönül vermiş sizi seven insanlar olarak sizi seven insanlar olarak şehrin yanınızda olduğunu belirtelim diye böyle bir tören düzenledik. Hoş geldiniz" dedi.

Kendisini karşılamaya gelenlere teşekkürlerini ileten Özhaseki ise "Arkadaşlarımızın karşılamaya gelmesine hep karşı çıktım, kendi halimde gelip gitmeye gayret ettim. Allah razı olsun arkadaşlarımız bugün buraya kadar gelmişler, zahmet etmişler çok teşekkür ediyorum. Eskiden bir şey tarif ederlerken 'Evvel zaman içinde bir varmış, bir yokmuş' diye başlanırdı. Zaman çok hızlı geçiyor. Başlıyorsunuz, ama her başlangıç nihayetinde bir bitişe gebe. Önemli olan başlangıçla bitiş arasında geçen sürede iyi işler yapabilmek, eser ortaya koyabilmek, vazifenizi hakkıyla yapabilmek, girdiğiniz kapıdan alnı açık çıkabilmek. Bunu hayat felsefesi olarak ortaya koymaya çalıştım. Cenabı Hakka şükürler olsun gerek belediyede yaptığım 20 yıllık mücadele, hizmet daha sonra Ankara'da genel başkan yardımcısı olarak 1 yıl kadar sonra 2 buçuk yıl kadar bakan olarak elimden geldiğince güzel işler yapmaya gayret ettim. Çok şükür girdiğim her kapıdan da başı dik, alnım açık olarak çıkmayı Allah bana lütfetti. İdareci arkadaşlara inşallah böyle bir güzelliği Allah onlara da lütfeder diye dua ediyorum. Zamanında Kayseri için epeyce şey yaptık, en zor zamanlar da belediye başkanlığı idi. Allah'a hamt olsun dolu dolu hizmetle geçen bir Kayseri oldu. Başladığımız zamanki Kayseri ile bıraktığımız zamanki Kayseri arasında dağlar kadar fark vardı, herkes de bunu görüyordu zaten. Bakanlığımız döneminde de üzerimize düşenleri hakkıyla yapmaya gayret ettik" dedi.

"Türkiye'nin yüzde 70'ini ilgilendiren konularda ciddi yasalar çıkararak çığır açtık"

Son yıllarda ülkenin zor şartlar yaşadığını, o şartlardan dik çıkmayı başarabildikleri gibi güzel işler de yaptıklarının altını çizen Özhaseki; "Türkiye'nin belki en zor günleriydi, son 3 yıl başbakanımızın da ifadesiyle başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ama o sıkıntılı ortamlardan dik çıktığımız gibi güzel de işler yaptık. Bir taraftan bakanlıkta yılların kangreni haline gelmiş imar, otopark yönetmelikleriyle ilgili gerekse yapıların denetimiyle ilgili ciddi yasalar çıkardık. Bir taraftan kentsel dönüşümü hızlandıracak birçok adımlar attık. Kimsenin giremediği işlere girerek çözmeye gayret ettik. Bir tarafta 'İmar Barışı' gibi Türkiye'de yaşayan vatandaşların neredeyse yüzde 70'ini ilgilendiren yani 80 milyon vatandaşın 55-60 milyonunu ilgilendiren konuda ciddi yasalar ortaya koyarak çığır açtık. Elhamdülillah diyorum. Bunları yaparken dürüstlükle, iyi niyet içerisinde olduk" ifadelerini kullandı.

"Hizmet bakanlıkla baki değil"

Kente hizmet etmeye devam edeceğini de sözlerine ekleyen önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Tabi her işin başladığı dönem olduğu gibi bittiği de bir dönem var. Biz de burada bakanlık hizmetini noktalamış bulunuyoruz. Ancak hizmet bakanlıkla baki değil, hizmet eden insanlar sadece bakanlar değil. Bu memlekete o kadar çok isimsiz hizmet eden insanlar var ki. Onlardan birisi de biz olacağız. Elimizden geldiğince gerek şehrimize gerek ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir taraftan Kayseri'de yapılacak işleri takip edeceğiz, belediye başkanı arkadaşlarımıza ağabeylik yapmaya çalışacağız, Ankara'daki işlerini görmeye gayret edeceğiz bir taraftan da ülke milletvekili olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Bütün bu işleri yaparken çalışma esnasında ufak tefek kırdığımız insanlar olabilir, onlara hakkımı helal ediyorum onlardan da tabi ki helallik diliyorum. Ancak kasti olarak Kayseri'ye güzel hizmetler ettiğimizi bildiği halde kötülüklerinden dolayı tezgah kuran insanlar var onlara da hakkımı helal etmiyorum."

Özhaseki'yi karşılamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.