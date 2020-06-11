Önceden bıçakla yaraladığı şahsı bu kez silahla böyle vurdu
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Önceden bıçakla yaraladığı şahsı bu kez silahla böyle vurdu

Önceden bıçakla yaraladığı şahsı bu kez silahla böyle vurdu Pendik'te silahlı dehşet: 1 ağır yaralı Pendik'te geçtiğimiz Ramazan ayında pide satışı nedeniyle tartıştığı fırıncıyı bıçaklayan bir fırıncı, bu kez aynı kişiye silahla saldırarak dehşet saçtı.

11.06.2020 08:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:07

Önceden bıçakla yaraladığı şahsı bu kez silahla böyle vurdu

Pendik'te silahlı dehşet: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Pendik'te geçtiğimiz Ramazan ayında pide satışı nedeniyle tartıştığı fırıncıyı bıçaklayan bir fırıncı, bu kez aynı kişiye silahla saldırarak dehşet saçtı. Sokak ortasında kurşunların hedefi olan kişi ağır yaralandı. Şahsın silahlı saldırıya uğradığı anlar ile geçtiğimiz ay bıçaklanarak yerde yattığı anlar kameraya yansıdı.

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre geçtiğimiz Ramazan ayında sokakta pide satma kavgası nedeniyle iki fırıncı arasında yaşanan kavgada taraflardan biri diğerini bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklı yaralama olayıyla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenilirken, husumetli iki taraf bugün tekrar karşı karşıya geldi. Akşam saat 20.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre silahlı saldırgan, önceden bıçakladığı şahsa bu sefer silahla art arda kurşun yağdırdı. Saldırgan olay yerinden otomobille kaçarken kurşunların hedefi olan şahıs ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak çalışmalarda bulundu. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Sokak ortasında silahlı saldırı anları ile şahsın geçtiğimiz Ramazan ayında bıçaklanarak yerde yaralı yattığı anlar kameralara anbean yansıdı.

Olay güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şahıs sokak ortasında tartışıyor. Şahıslardan biri aracında peşinde koşarak şoför koltuğunda olan kişiyle kavga ediyor. Şoför koltuğunda oturan şahıs yanında bulunan silahla aracın camından ateş açarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Olayı gören mahalle sakini Ali İlhan Uçar, "İki şahıs yol ortasında tartıştı. Şahıslardan biri aracında bulanan silahla 3 el ateş ederek yolda olan şahısın ayaklarına ve kalbine isabet etmiş, daha sonra polis ekipleri gelerek güvenlik önlemleri aldı. Yaralı şahıs Hastaneye kaldırıldı. Silahla vuran şahıs ise arabasıyla kaçmış " diye konuştu.

Önceden bıçakla yaraladığı şahsı bu kez silahla böyle vurdu

Kaynak: İHA

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