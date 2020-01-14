Önce yumurtalarını dondur sonra kariyer yap!

14.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:36

Birçok kadın kariyerini sürdürmek için bir aile sahibi olmayı erteliyor. Bu kadınlar 30'lu yaşlarının sonlarında bir eşleri olmadığını fark ederek artık doğal yollardan gebe kalmak için geç olduğunu anlayıp yumurtalarını donduruyorlar. Fakat 35 yaş sonrası da yumurta dondurmak için geç bir yaş!YUMURTALARINIZI 20'Lİ YAŞLARIN BAŞINDA DONDURUN

"Yumurtalarınızın dondurulması hamile kalacağınızı her zaman garanti etmez. Çalışmalar; kadınların sadece yüzde 18'inin gebe kalma şansını yakaladığını gösteriyor.

Kadınlar şanslarını artırmak için, yirmili yaşlarının başında yumurtalarını dondurmalı. Doğurganlık sorunu olmayan genç ve zinde kadınlar için yumurta dondurma başarısı çok daha büyüktür. Yumurtalar erken yaşta depolanırsa, ileride bebek sahibi olma şansı artabilir.

Teknolojinin hızına rağmen, ileri yaşlarda dondurulan yumurtaların yüzde 85'i çözüldüğünde canlı olmayabilir. İleri yaşlarda dondurulmuş oositten gebelik elde etme oranı yüzde 8.2'ye kadar düşmektedir. Ve yaşa bağlı olarak gebelik elde etmek için gereken oosit sayısı 30 adete kadar çıkabilmektedir.

42 YAŞINDAN SONRA ÖNERİLMİYOR

Tüp bebek işlemi, iki yıldır düzenli korunmasız seks yoluyla gebe kalmaya çalışan 43 yaşın altındaki kadınlara çözüm olarak sunulmalıdır.

Tüp bebek işlemi, genellikle 42 yaşın üzerindeki kadınlar için önerilmez, çünkü başarılı bir hamilelik şansının çok düşük olduğu düşünülür.

Canlı doğumla sonuçlanan tüp bebek tedavilerinin yüzdeleri genellikle şöyledir:

35 yaşın altındaki kadınlar için yüzde 29

35-37 yaş arası kadınlar için yüzde 23

38-39 yaş arası kadınlar için yüzde 15

40-42 yaş arası kadınlar için yüzde 9

43-44 yaş arası kadınlar için yüzde 3

44 yaş üstü kadınlar için yüzde 2."

Kaynak: Bültenler