Önce yemek sonra alışveriş

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda aracını vale noktasına aracını teslim eden Avşar, asistanı ile birlikte Masa Restorana geçerek öğle yemeği yedi. Yemek sonrası dünyaca ünlü mağazaları gezen Avşar kızı bu sırada yanına gelen gurbetçi hayranlarını da kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabirlere her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Hülya Avşar, uzun süre alışveriş yaparak stres attı.

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