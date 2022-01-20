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Önce yemek sonra alışveriş

Önce yemek sonra alışveriş
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Hülya Avşar geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Alışveriş yapan Avşar, hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. İşte detaylar…

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda aracını vale noktasına aracını teslim eden Avşar, asistanı ile birlikte Masa Restorana geçerek öğle yemeği yedi. Yemek sonrası dünyaca ünlü mağazaları gezen Avşar kızı bu sırada yanına gelen gurbetçi hayranlarını da kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabirlere her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Hülya Avşar, uzun süre alışveriş yaparak stres attı.

Önce yemek sonra alışveriş

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Yemek Tarifi, Hülya Avşar, alışveriş, Magazin, Haber

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