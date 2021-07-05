Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle aşk yaşadı
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Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle aşk yaşadı

Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle aşk yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir kadının önce yeğeninin eşiyle, ardından da ablasının eşiyle ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Adana'da bir kadının önce yeğeninin eşiyle, ardından da ablasının eşiyle ilişki yaşadığı öne sürüldü. Ablası kardeşine, yeğeni de teyzesine "Böyle kardeş olmaz olsun" diyerek sitem etti.

30 yaşındaki G.K., iddiaya göre, 2017'de Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden ablasının kızı S.K'nin (24) eşi E.S. ile telefonlaşıp mesajlaşmaya başladı. Aldatıldığından şüphelenen S.K, eşiyle tartışınca Adana'daki annesinin yanına geldi.

Bu durumu fırsata çeviren G.K., Bandırma'ya gidip yeğenin kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Bununla da yetinmeyerek mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaştı. Gerçeği öğrenince şok geçiren S.K, kocasından boşandı. Bir süre yeğeninin kocasıyla yaşayan G.K., sıkılınca ayrıldı.

Ancak G.K., bu kez de ablası E.G'nin eşi T.G ile aşk yaşamaya başladı. Bu durumu fark eden E.G, eşini evden kovdu.

"Allah'a havale ediyorum"

Kardeşinin önce yeğeninin sonra da kendisinin eşini elinden aldığını söyleyen E.G, "Benim kız kardeşim 3 sene önce kızımın eşiyle şimdi de benim kocamla ilişki yaşadı. Kocam bunu etrafına itiraf etmiş. Kız kardeşim de bunu itiraf etti. Hatta kız kardeşim birlikte oldukları otele kadar götürdü beni. Ben sadece adalet istiyorum. Kız kardeşimi Allah'a havale ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Böyle kız kardeş mi olur? Kızımın yuvasını yıktı, eşim de bunu hep biliyordu ama kendisi nasıl bunu bana yapabildi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Teyzesi yüzünden eşinden boşanan S.K ise "Böyle teyze olmaz olsun" dedi.

G.K. suçlamaları kabul etmezken, T.G ise telefonları açmadı. - ADANA

Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle aşk yaşadı
Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle aşk yaşadı
Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle aşk yaşadı
Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle aşk yaşadı
Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle aşk yaşadı
Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle aşk yaşadı
Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle aşk yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki yuva birden yıktı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla aşk yaşadı
İki yuva birden yıktı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla aşk yaşadı
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