Önce yardım etti, sonra gasp edildi



KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda durumu kötü olan bir kadına maddi yardımda bulunan avukat gasp edildi.

İzmit'te meydana gelen olayda A.G isimli kadına maddi durumu kötü olduğu için yardımda bulunan F.G. isimli avukat kadın tarafından İzmit'e çağrıldı. 6 Temmuz tarihinde yardım ettiği kadının İzmit Veli Ahmet Mahallesi'ndeki evine giden avukat burada yardımda bulunduğu kadın ve arkadaşları tarafından darp edildi. Şahıslar F.G.'yi gasp ettikten sonra polise gitmesi halinde ölümle tehdit edip serbest bıraktı.

Durumun şokunu atlatan avukat F.G. emniyete giderek şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Bin 800 TL'sinin gasp edildiğini iddia eden avukat yanında bulunan silahının önce alındığı sonra geri verildiğini ifade etti. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri A.G. isimli kadın ve arkadaşları Y.D, M.Ş, Ö.D. ve M.T'yi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler öğle saatlerinde Gasp ve ölümle tehdit iddiaları ile Kocaeli Adliyesine sevk edildi.