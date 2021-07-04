Önce yandı, sonra şarampole devrildi
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Önce yandı, sonra şarampole devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın nedeniyle frenleri tutmayan araç şarampole devrildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın nedeniyle frenleri tutmayan araç şarampole devrildi. Otomobil içerisindeki biri çocuk 3 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Milas-Ören Karayolu Beçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 34 EBE 871 plakalı otomobilde yangın çıktı. Araçtan aniden yükselen duman ve alevler üzerine paniğe kapılan sürücü otomobili durdurmak istedi. Frenlerin tutmadığını fark eden M.Ö., otomobili durdurmak için direksiyonu kırdı. Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen kazazedelerin yardımına koştu. Otomobil içerisinde bulunan biri çocuk 3 kişi vatandaşlar tarafından çıkartıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda otomobil kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralananın olmaması tek teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

)Oktay Çayırlı/ İHA)

Önce yandı, sonra şarampole devrildi
Önce yandı, sonra şarampole devrildi
Önce yandı, sonra şarampole devrildi
Önce yandı, sonra şarampole devrildi
Önce yandı, sonra şarampole devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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