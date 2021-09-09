Önce vatandaşların sonra da sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler

Önce vatandaşların sonra da sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler Bakanlığın temin ettiği mamaları sokak hayvanlarına Mehmetçik dağıtıyor Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da Mehmetçik, hem selden etkilenen vatandaşların hem de sokak hayvanların imdadına yetişmeye devam ediyor.

Önce vatandaşların sonra da sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler

Bakanlığın temin ettiği mamaları sokak hayvanlarına Mehmetçik dağıtıyor

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da Mehmetçik, hem selden etkilenen vatandaşların hem de sokak hayvanların imdadına yetişmeye devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından temin edilen 12 ton mamanın selden etkilenen ilçelerde dağıtımına başlandı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine ve Zarbana Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Selin ilk gününden itibaren bölgeden hiç ayrılmayan Mehmetçik, hem vatandaşların yarasını sarmaya devam ediyor hem de sokaktaki canlılar içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, İçişleri Bakanı Süleyman Soyla tarafından temin edilen 12 ton mamanın selden etkilenen bölgelerde dağıtımına başlandı. Yaralı olan ya da hastalanın hayvanlarında sağlık taramasını da yapan Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim ekipleri, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB), Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Kastamonu Veteriner Hekimler Odası ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleriyle de müşterek hareket ederek aşılama çalışması yürütüyor.

"Hem insanlara hem de hayvanlara yardım etmek bizim görevimiz"

Ekiplerin başında bizzat görev alan Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahid Avkıran, "Bozkurt ilçesi ile çevre ilçelerinde selden etkilenen sokak hayvanlarımız var. Kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımız ve diğer hayvanlar var. Bu hayvanlarımızla ilgili beslenme ve barınma çalışmalarına devam ediyoruz. Bu sebeple şu anda tim sayımız arttı. Birinci ve ikinci tim Bozkurt ilçesinde, üçüncü tim Abana'da, dördüncü tim Çatalzeytin'de ve beşinci timde İnebolu'da bulunan sokak hayvanlarımıza, kedilere, köpeklere, kuşlara ve diğer hayvanlara sahip çıkacak, onların beslenmesi, barınması ve yaralarının temizlenmesine devam edilecek. Eğer hayvanlar hasta ise tedavileri için çalışma yapacaksınız. Yine tedavileri tamamlandıktan sonra hayvanlarımız alındıkları yere geri bırakılacak. Biliyorsunuz bu hayvanlar, yüce Allah'ın bizlere emanetidir. Bizlerden hiçbir farkı yoktur. Jandarmanın görev kapsamı içerisinde hem insanlara hem de hayvanlara yardım etmek bizim görevimizdir. Bu kapsamda sokaktaki canlıların bizden hiçbir farkı yoktur. Aynı düsturla görevimize dört elle sarılalım. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

"Burada çok güzel bir ekip çalışması yürütüyor"

HAYTAP Kastamonu İl Temsilcisi Ayten Kökgöz ise, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyin bizlere temin ederek teslim etmiş olduğu mamaları, Jandarma Genel Komutanlığımızla irtibata geçerek Bozkurt ilçe merkezine, selden zarar gören köylerimize, selden zarar gören tüm ilçelerimize ve köylerimize ulaştırılmak üzere jandarmamızla görüşüp anlaşma sağladık. Jandarmamız, bizlere bu konuda destek verecekler. Selden zarar gören köylerimize, Bozkurt ilçemize ve diğer ilçelerimizde sokaktaki hayvanların yanlarına gidecekler ve hasta ise tedavileri için ve mamaların bu hayvanlara ulaşımı için gereken desteği sağlayacaklar. Gayet çok güzel oldu. Jandarmamız, çevre illerden 4-5 tane Çevre, Koruma Tim ekiplerini bu bölgeye sel felaketi olan yerlere aldılar. Burada çok güzel bir ekip çalışması oluyor. Resmi kanallarla bizler işimizi çok güzel yürütüyoruz" diye konuştu.

Sokak hayvanların beslenmesi ve sağlığı Mehmetçik'e emanet

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği'nde görevli Veteriner Hekim Mustafa Temur da, "Selden zarar gören hayvanlarımızın bakım, beslenme ve tedavileri için burada bulunuyoruz. Afetin başlangıcından bu tarafa hem jandarma hem de bizler, buradaki sokak hayvanları için hem bakım hem beslenme hem de yaralı ise tedavilerini yapmak için buradayız. Hem Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, HAYTAP, yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere destek veriyorlar. Sel bölgesinde tedaviye ihtiyaç olan hayvanların tedavilerini yapıyoruz. Eğer ileri derecede bir tedaviye ihtiyaçları var ise sevklerini yapıyoruz. Jandarmamızda bu noktada bizlere gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Hem bakımda hem besleme de hem de mama bırakmada bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beye de bizlere sağladığı 12 ton mama için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu, buradaki hayvanlarımızın gerekli ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde. Uzun bir süre bu hayvanlarımızı besleme konusunda bize tedarik sağlamış oldu. Şu anda sokaktaki hayvanlarımızın taramasını yapıyoruz, aşı çalışması yürütüyoruz. Jandarmamızla birlikte aşı ve parazit uygulamalarımızı ve besleme çalışmalarını önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar askerlere teşekkür etti

Yapılan çalışmalardan son derece memnuniyet duyduklarını söyleyen selzede vatandaş ise şöyle konuştu: "Askerlerimizden Allah razı olsun, sokaktaki hayvanlarımıza bakıyorlar. Aşılarını yapıyorlar, hasta olanların tedavisini yaptırıyorlar. İlk günden beri askerimiz, polisimiz bizlerin yanında. Minnet duyuyoruz. Devletimizden memnunuz, ilk günden beri bizlerin yanında oldu."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu