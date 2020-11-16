Önce tohum dağıttı sonra çiftçiyle birlikte dikti
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Önce tohum dağıttı sonra çiftçiyle birlikte dikti

16.11.2020 17:11 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:15
Önce tohum dağıttı sonra çiftçiyle birlikte dikti

Şahinbey Belediyesi son dört yılda çiftçilere 9 bin 650 ton arpa-buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi son dört yılda çiftçilere 9 bin 650 ton arpa-buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.

Dağıtılan tohumların toprakla buluşması başlarken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmzaoğlu'da çiftçileri yalnız bırakmadı.

Üretimin artması ve çiftçinin desteklenmesi için dört yıldan bu yana çiftçilere 9 bin 650 ton arpa-buğday tohumu, 10 bin ton gübre, 14 bin ton hayvan yemi, 900 bin adet zeytin-fıstık fidanı, 243 aileye 184 büyükbaş, 2 bin 567 küçükbaş canlı hayvan, 278 ton mercimek, yonca ve İtalyan çimi dağıtımı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günler içerisinde çiftçilere buğday-arpa tohumu ve gübre dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çiftçilerimize destek olmak ekilmeyen tarlaların ekilmesini sağlamak amacıyla Şahinbey Belediyesi olarak, dört yıldan bu yana buğday arpa mercimek tohumu dağıtıyoruz. Çiftçilerimizle birlikte arpa tohumu ekimi yaptık. Şimdiye kadar 9.650 ton buğday ve arpa tohumu dağıttık. 10.000 ton gübre dağıtımı gerçekleştirdik. İnşallah ekimlerimiz çok verimli olacak. Çiftçilerimiz büyük emek sarf ediyorlar. Yaz kış demeden hem kendi rızkını hem de vatandaşlarımızın gıda ihtiyacını karşılamak için çalışıyorlar. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak kendilerine destek oluyoruz. Rabbim bol bereketli bir hasat mevsimi nasip etsin" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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