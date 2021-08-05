Önce tıraşını oldu, sonra dükkanı soydu
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Önce tıraşını oldu, sonra dükkanı soydu

Önce tıraşını oldu, sonra dükkanı soydu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde berber dükkanına girerek önce tıraşını olan şahıs, ardından iş yeri çalışanının para bozdurmak için çıkmasını fırsat bilerek kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde berber dükkanına girerek önce tıraşını olan şahıs, ardından iş yeri çalışanının para bozdurmak için çıkmasını fırsat bilerek kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı.

Olay, ilçenin Liseler Mahallesi'nde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.30 sıralarında tıraş olmaya gelen ve mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenilen bir kişi tıraşın bitmesinin ardından iş yeri çalışanına 100 lira veren şahıs para bozdurulması için bir süre bekledi.

Bu sırada iş yerinde başka kimsenin olmadığını fırsat bilerek çevreyi de kontrol eden şahıs iş yerinin kasasına yanaşarak çekmeceyi açtı. Şahıs, kasada bulunan parayı aldı. Bu sırada para bozdurmadan gelen iş yeri çalışanı ise şahsın tıraş sonrası verdiği paranın üstünü iade etti. Hiç bir şey olmamış gibi iş yerinden ayrılan şahıs kayıplara karışırken, iş yeri sahibi ise dükkana geldiğinde paranın olmadığını gördü.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen iş yeri sahibi kasada bulunan paranın tıraş olan şahıs tarafından alındığını gördü. Olay yerine çağrılan polisin ilk incelemesinin ardından şüpheli şahıs her yerde aranırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ORDU

Önce tıraşını oldu, sonra dükkanı soydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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