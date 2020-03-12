Önce tatlı yedi sonra sadaka kutusunu çaldı... O anlar kamerada
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Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Önce tatlı yedi sonra sadaka kutusunu çaldı... O anlar kamerada

Önce tatlı yedi sonra sadaka kutusunu çaldı.

12.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:30
Önce tatlı yedi sonra sadaka kutusunu çaldı... O anlar kamerada

Önce tatlı yedi sonra sadaka kutusunu çaldı... O anlar kamerada

2 ay içerisinde 2'nci sadaka kutusunu çaldı

BURSA - Bursa'da 2 ay önce sadaka kutusu çalınan fırından yine başka bir sadaka kutusu çalındı. Tezgahta kimsenin olmadığını fırsat bilen hırsız, önce baklava yedi sonra sadaka kutusunu böyle çaldı.

Olay, Osmangazi ilçesinde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tezgahta kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek fırına girdi. Bir süre çalışanları kontrol eden hırsız kimsenin gelmeyeceğinden emin olduktan sonra tezgahta bulunan baklava tepsisinden bir dilim alıp yedikten sonra sadaka kutusunu çalarak hızla uzaklaştı.

Bir kaç saat sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri parmak izi çalışmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


"2 ay önce bir kez daha çalınmıştı"

Yardım istediklerinde ellerinden geldiğince yardım ettikleri söyleyen işletme müdürü Bedirhan Bayraktar,"Tezgahta sadaka kutusu duruyor gelen müşteriler yardım maksatlı olarak para atıyor içine. Ustalar fırına odun attıkları esnada bir şahıs dükkana geliyor ve dükkan kapısında bekliyor. Ustaların içeride olduğu görünce tezgahtan bir tatlı alıp yiyor ve daha sonra sadaka kutusunu çalıp gidiyor. 2 ay önce bir kez daha sadaka kutumuzu çalmışlardı. O zamanda başka bir şahıs içeride kimsenin olmadığını görerek sadaka kutusunu alıp gitmişti. Biz burada zaten yardıma muhtaçlara yardım ediyoruz, ekmek teknemiz var bizden yardım isteyenleri boş çevirmiyoruz. Ancak bu yardımseverlerin parasını aldıklarında şaşırıyoruz çok ayıp bir şey." diye konuştu.


Önce tatlı yedi sonra sadaka kutusunu çaldı

Önce tatlı yiyip daha sonra sadaka kutusunu çalan hırsız saniye saniye iş yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dükkanın önünden geçerken içeride kimsenin olmadığını fark eden hırsız, bir süre kapıda durarak içeriyi kolaçan ediyor. Daha sonra içeriye giren hırsız fırında kimsenin olmadığından emin olduktan sonra tezgahın arkasında bulunan baklava tepsisinden bir dilim yiyip sadaka kutusunu çalarak fırından hızla çıktığı görüldü.

Kaynak: İHA

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