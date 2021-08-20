Önce tamir etti sonra çaldı
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Önce tamir etti sonra çaldı

Önce tamir etti sonra çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da tamirci olan bir kişi, çalmaya geldiği otomobil çalışmayınca önce tamir etti, sonra çaldı.

Adana'da tamirci olan bir kişi, çalmaya geldiği otomobil çalışmayınca önce tamir etti, sonra çaldı. Yaşananlar anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.D. isimli şahsın sanayi içerisine bıraktığı otomobili 13 Ağustos günü çalındı. Bunun üzerine A.D. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine gelerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine oto hırsızlık dedektifleri harekete geçti. Yapılan incelemede otomobilin çalındığı yeri gösteren güvenlik kamerası bulundu. Polis, kamerayı incelediğinde bisikletli bir kişinin otomobilin yanına geldiğini, 3 dakika uğraştıktan sonra kapıyı açıp içeri girdiğini ancak 20 dakika boyunca otomobili çalıştırmak istediğini, başarılı olamadığını, daha sonra otomobilden inerek kaputu açıp aracı 5 dakikada tamir edip çalıştırdığı görüldü. Ayrıca yapılan incelemede şahsın olay yerine geldiği bisikleti önce aracın içine sokmaya çalıştığı sığmayınca da otomobilin üzerine koyup bağladıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Bu anlar saniye saniye görüntülenirken, polis bu görüntülerden zanlının oto tamircisi Coşgun A. (32) olduğunu belirledi. Polis, zanlının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine baskın yaparak yakaladı. Zanlı, yakalanınca polise otomobilin yerini gösterip, "Zaten siz gelmeseydiniz ben de otomobili bugün sahibine teslim edecektim" dedi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken otomobil sahibine teslim edildi. Zanlı, zararı karşıladığı için adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Önce tamir etti sonra çaldı
Önce tamir etti sonra çaldı
Önce tamir etti sonra çaldı
Önce tamir etti sonra çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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